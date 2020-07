Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : nomination d'une directrice générale déléguée Cercle Finance • 14/07/2020 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck KGaA a annoncé hier la nomination de l'espagnole Belen Garijo, actuellement responsable de sa branche santé, au poste de directrice générale déléguée. Arrivée chez Merck en provenance de Sanofi en 2011, Belen Garijo avait pris le poste de directrice opérationnelle de la division biopharmaceutique du groupe avant d'entrer à son comité de direction en 2015. Elle en sera désormais la vice-présidente. Merck a par ailleurs annoncé le départ d'Udit Batra, le responsable de son activité de sciences de la vie depuis 2014, appelé à prendre d'autres fonctions en dehors du groupe.

