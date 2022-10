Merck KGaA mis en examen en France dans l'affaire du Levothyrox

(AOF) - L'action du laboratoire pharmaceutique Merck KGaA perd 3,76% en bourse à 165,10 euros, après l'annonce de la mise en examen de sa branche française pour « tromperie aggravée » dans l’affaire du changement de formule du médicament Levothyrox. "Le président de Merck en France a été entendu" mardi par le pôle santé du tribunal judiciaire de Marseille, indique le groupe dans un communiqué. A l'issue de cette audition, "la juge d'instruction a décidé de mettre la société Merck en examen".

En 2018, une enquête avait été ouverte contre le laboratoire allemand Merck pour "tromperie aggravée" et "homicide et blessures involontaires". Douze mois auparavant, le groupe avait commercialisé, sans l'avoir annoncé, une nouvelle formule du Levothyrox - un médicament utilisé contre les troubles de la thyroïde - ayant causé des effets secondaires chez de très nombreux patients.

Merck affirme dans son communiqué que "cette mise en examen ne concerne en aucun cas la qualité de la nouvelle formule du Levothyrox" et souligne "qu'aucun jugement n'a été rendu à ce stade de la procédure pénale".

Selon L e Monde , le laboratoire a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de l'annonce de sa mise en examen. Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, Merck doit verser une caution de 4,3 millions d'euros, à régler en deux versements (en décembre et en janvier) se décomposant comme suit : 4 millions pour garantir le paiement d'amendes et la réparation des dommages causés par l'infraction et 300 000 euros pour garantir sa représentation en justice et les actes de procédure.

