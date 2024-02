Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: Michael Kleinemeier nommé président intérimaire information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de chimie et de pharmacie Merck a annoncé jeudi la nomination de Michael Kleinemeier, un ancien cadre de SAP, à la présidence de son conseil de surveillance pour une période temporaire.



Dans un communiqué, le laboratoire précise que Michael Kleinemeier exercera les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale du 26 avril prochain, date à laquelle un nouveau conseil sera mis en place suite à la récente démission de Wolfgang Büchele, l'ancien président de l'instance.



Ce nouveau conseil sera chargé d'élire un nouveau président suite à la tenue de l'AG.



Agé de 66 ans, Kleinemeier a été le patron de la division de services numériques du géant des logiciels d'entreprise SAP entre 2015 et 2020. Il avait rejoint le conseil de surveillance de Merck en 2019.





Valeurs associées MERCK XETRA +0.63%