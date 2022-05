Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Merck KGaA: le titre trébuche malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 10:56

(CercleFinance.com) - L'action Merck trébuche jeudi matin à la Bourse de Francfort malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des perspectives jugées tout aussi favorables.



Son bénéfice d'exploitation ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement - dit 'Ebitda pre' - a ainsi augmenté de 7,8% à 1,6 milliard d'euros au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires en hausse de 12,2% à 5,2 milliards d'euros.



L'entreprise allemande explique avoir bénéficié de marges bénéficiaires élevés dans ses trois domaines d'activité (santé, sciences de la vie et matériaux de performance) en dépit du contexte économique difficile.



Le groupe pharmaceutique et chimique allemand a également affiné ses prévisions pour 2022, disant anticiper un chiffre d'affaires annuel entre 21,6 et 22,8 milliards d'euros, soit une croissance organique de 6% à 9%.



L''Ebitda pre' est quant à lui attendu entre 6,6 à 7,1 milliards, c'est-à-dire en progression de 5% à 9%.



Merck s'était précédemment donné pour objectif d'enregistrer une 'forte croissance organique' de ses ventes comme de son résultat opérationnel, sans spécifier davantage ses prévisions.



En Bourse de Francfort, le titre perdait près de 4% jeudi matin, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX. Ses pertes depuis le début de l'année se montent désormais à quelque 28%.