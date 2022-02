Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: le titre surnage grâce à un relèvement d'UBS information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le titre Merck signe lundi l'une des rares hausses de l'indice DAX de la Bourse de Francfort, soutenu par un relèvement du conseil des analystes d'UBS, qui estiment que la valorisation du groupe s'est récemment 'normalisée'.



Le broker juge qu'après une revalorisation significative - qu'il attribue à l'apparition de l'épidémie de Covid-19 - le titre intègre désormais le scénario d'un ralentissement du moteur qu'a constitué jusqu'ici l'épidémie.



A tel point que d'après UBS, l'action se traite désormais en-dessous de sa valeur dite de la 'somme des parties' pour 2022, un élément qui caractérisait déjà le titre et son statut de conglomérat avant la crise sanitaire.



Le courtier relève en conséquence sa recommandation à 'neutre' contre 'vendre' jusqu'ici, avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 175 euros.



A 12h15, l'action Merck grignotait 0,1%, mais son repli depuis le début de l'année atteint encore 21%.





