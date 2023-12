Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: le titre décroche après l'échec d'un essai information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le titre Merck KGaA plonge de 13% mercredi à la Bourse de Francfort et revient en direction de planchers de plus de deux ans suite à l'échec d'un essai clinique de phase III dans la sclérose en plaques.



Le groupe allemand indique que son evobrutinib n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, qui consistait à démontrer une réduction des taux de rechute annuels chez les patients atteints d'une forme récurrente de la maladie en comparaison du comprimé Aubagio de Sanofi.



Dans un communiqué, Danny Bar-Zohar, le directeur médical de Merck, s'est dit 'très déçu' par ces résultats, tout en renouvelant sa confiance dans la stratégie de recherche adoptée par l'entreprise.



'Ce produit avait déjà inquiété les marchés après l'observations de lésions hépatiques chez les patients sous traitement en lien avec la classe BTK dont fait partie evobrutinib', rappellent les analystes d'Invest Securities.



'Cet échec porte donc un coup dur à la société qui comptait sur l'approbation de ce médicament pour soutenir sa croissance et atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires', ajoute la société de Bourse.



A 9h30, le titre chutait de 13%, revenant non loin de ses planchers annuels atteints fin octobre, qui correspondaient aussi à des plus bas depuis mai 2021. Dans le même temps, l'indice DAX progressait de 0,2%.





