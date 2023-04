Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: le recrutement d'une étude clinique est suspendu information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 10:24









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi que les autorités sanitaires américaines lui avaient demandé de suspendre le recrutement d'une étude clinique après l'apparition de lésions hépatiques chez certains patients.



L'exigence de la Food and Drug Administration (FDA) porte sur un essai de phase III concernant l'evobrutinib, un anticorps expérimental, dans le traitement de la sclérose en plaques rémittente-récurrente.



Le groupe allemand de pharmacie dit travailler en étroite collaboration avec la FDA afin de déterminer la meilleure voie à suivre afin de poursuivre l'étude.



Il précise que la décision de la FDA est basée sur l'évaluation de deux cas récemment rapportés de lésions hépatiques induites par le médicament ayant été identifiées au cours de l'étude.



Dans son communiqué, Merck souligne que les deux patients sont asymptomatiques, qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir recours à une intervention médicale ou à une hospitalisation et que leurs niveaux d'enzymes hépatiques se sont normalisées suite à l'arrêt du traitement.



Les premiers résultats de l'essai clinique de phase III sur l'evobrutinib sont toujours attendus dans le courant du quatrième trimestre.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Merck décrochait de 5,1% mercredi matin suite à cette annonce, signant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX.





Valeurs associées MERCK XETRA -7.01%