Merck KGaA : le nouveau plan stratégique séduit le marché

(CercleFinance.com) - Merck KGaA évolue en nette hausse jeudi à la Bourse de Francfort après la présentation d'un nouveau plan stratégique devant lui permettre d'afficher un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards d'euros à horizon 2025. Le titre gagne actuellement 1,8%, soit la plus forte hausse de l'indice phare DAX 30, en repli de 0,2%. Le groupe chimique et pharmaceutique allemand a annoncé ce matin, à l'occasion d'une rencontre avec les investisseurs, qu'il comptait faire croître ses ventes à un rythme annuel moyen d'au moins 6% en données organiques d'ici à 2025. Près de 80% de cette croissance devrait être générée par ses trois principaux métiers ('Big 3'), à savoir les procédés de fabrication, les nouveaux produits liés à la santé et les solutions pour semi-conducteurs. Son objectif de ventes de 25 milliards d'euros établi pour l'exercice 2025 se compare à un chiffre d'affaires annuel de 17,5 milliards d'euros l'an dernier. Merck indique qu'il prévoit par ailleurs d'augmenter ses investissements de plus de 50% sur la période 2021-2025 par rapport à son précédent plan quinquennal.

Valeurs associées MERCK XETRA +1.58%