Merck KGaA : le BPA ajusté progresse de 20,5% en 2020 Cercle Finance • 04/03/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Les ventes de Merck KGaA ont atteint 17,5 milliards d'euros en 2020, soit une hausse de 8,6% par rapport à 2019. Dans le même temps, l'EBITDA ajusté progresse de 18,6%, à 5,2 milliards d'euros. Le BPA ajusté s'établit à 6,7 euros, un chiffre supérieur au consensus et en hausse de 20,5% par rapport à 2019. 'L'année 2020 a été caractérisée par des turbulences sans précédent. Pourtant, malgré les circonstances de la pandémie, nous avons résolument poursuivi notre stratégie et obtenu de superbes résultats commerciaux ', a déclaré Stefan Oschmann, président du conseil d'administration et directeur général de Merck KGaA. Merck KGaA indique qu'un dividende de 1,4 euro par action sera proposé aux actionnaires.

Valeurs associées MERCK XETRA +1.47%