Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : la pandémie a eu un impact 'modéré' au T1 Cercle Finance • 14/05/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - La société allemande de produits de santé et de produits chimiques Merck KGaA a déclaré que la pandémie de Covid-19 n'avait eu qu'un impact 'modéré' sur ses résultats du premier trimestre 2020. Le résultat opérationnel du premier trimestre a augmenté de 27,2% à 1,2 milliard d'euros, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 16,7% à 4,4 milliards d'euros. Merck a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait un impact variable sur le portefeuille, avec une demande plus élevée en médecine générale et en endocrinologie en raison du virus. La société s'attend cependant à ce que les effets de la crise s'amplifient au cours des prochains mois et en a tenu compte dans ses prévisions pour l'exercice 2020. Pour cette année, Merck table sur un chiffre d'affaires compris entre 16,8 milliards d'euros et 17,8 milliards d'euros ainsi que sur un résultat d'exploitation compris entre 4,35 milliards d'euros et 4,85 milliards d'euros.

Valeurs associées MERCK XETRA -1.37%