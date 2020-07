Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : la FDA approuve un médicament pour le cancer Cercle Finance • 01/07/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Les autorités de santé américaines ont approuvé un médicament développé par Merck KGaA et Pfizer qui aide le système immunitaire d'un patient à combattre le type le plus courant de cancer de la vessie avancé. La FDA a approuvé la demande de licence biologique supplémentaire (sBLA) pour Bavencio pour le traitement des patients atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique qui n'a pas progressé avec la chimiothérapie. Cette approbation est basée sur les résultats d'une étude de phase III, qui a démontré que le traitement a prolongé la survie globale médiane de 50% par rapport à la norme de soins.

Valeurs associées MERCK XETRA +0.73%