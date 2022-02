Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: l'UE autorise un nouvel anti-cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé ce week-end que la Commission européenne avait approuvé la mise sur le marché de son comprimé Tepmetko dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



L'autorisation de Bruxelles concerne les patients atteints d'un CPNPC avec saut de l'exon 14 de la MET (MET ex14) ayant déjà suivi une chimiothérapie ou une immunothérapie.



En Europe, le cancer du poumon reste la première cause de décès par cancer, avec environ 388.000 morts en 2018.





Valeurs associées MERCK XETRA -0.65%