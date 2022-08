Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: hausse de 18% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Merck KGaA gagne près de 2% à Francfort, après l'annonce d'un BPA amélioré de 17,9% à 2,64 euros au deuxième trimestre, avec un 'EBITDA pré' -son indicateur financier jugé le plus important- en croissance de 13,1% à 1,78 milliard d'euros, soit une marge de 32%.



Le groupe allemand de santé et de chimie affiche un chiffre d'affaires net en augmentation de 14,3% à 5,57 milliards d'euros, tous ses secteurs d'activité ayant contribué à la forte croissance organique des ventes de 6,6% en particulier ses 'moteurs Big 3'.



Merck KGaA confirme ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires net (6 à 9%) et de l'EBITDA pré (5 à 9%) pour l'exercice 2022, précisant en outre attendre des effets de change positifs plus forts qu'estimé précédemment.





