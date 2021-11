Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : essai de phase 2 en association avec Imugene information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - Imugene a annoncé mercredi le démarrage d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité de son immunothérapie HER-Vaxx en association avec l'Avelumab de Merck KGaA et Pfizer pour ce qui concerne le traitement du cancer de l'estomac. La société biotechnologique australienne précise que le critère d'évaluation de cette étude de phase 2 sera la réponse complète des patients, c'est-à-dire la disparition des tumeurs et lésions cancéreuses. Avelumab, plus connu sous son nom commercial Bavencio, est co-développé et co-distribué par Merck KGaA et Pfizer.

Valeurs associées MERCK XETRA +0.83%