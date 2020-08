Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : en léger recul après ses trimestriels Cercle Finance • 06/08/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Merck KGaA recule de près de 2% à Francfort après avoir dévoilé un BPA ajusté (hors exceptionnel) en repli de 15,6% à 1,30 euro au titre du deuxième trimestre, manquant légèrement le consensus, et un EBITDA ajusté en recul de 5,7% à 1,1 milliard d'euros. Les revenus du groupe allemand ont augmenté de 3,7% à 4,1 milliards d'euros, mais ont connu une baisse organique de 2,5%, principalement en raison des impacts de la pandémie de Covid-19 sur ses activités santé et matériaux de performance. Pour l'ensemble de l'année 2020, Merck KGaA déclare viser désormais un BPA ajusté entre 5,60 et 6,25 euros, un EBITDA ajusté entre 4,45 et 4,85 milliards d'euros et des revenus entre 16,9 et 17,7 milliards.

Valeurs associées MERCK XETRA -2.69%