Merck KGaA: des données de suivi favorables pour Bavencio

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a présenté vendredi des données de suivi confirmant sur le long terme les résultats positifs de phase III obtenus par son immunothérapie Bavencio dans le traitement du carcinome urothélial avancé.



Ces résultats, obtenus sur une période d'observation de 38 mois, montrent que le médicament a permis une survie globale médiane de 23,8 mois chez les patients atteints d'un cancer de la vessie, contre 15 mois pour le traitement de référence actuel.



Au bout de 30 mois, 43,7% des patients étaient en vie, contre 33,5% dans le groupe de référence.



Chez les patients exprimant des marqueurs PD-L1+, la survie globale médiane atteint même 30,9 mois, avec plus de la moitié (51,3%) des patients en vie au bout de 30 mois.





