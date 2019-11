Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : consensus manqué au 3e trimestre Cercle Finance • 14/11/2019 à 09:50









(CercleFinance.com) - Merck KGaA dévoile un BPA ajusté (hors exceptionnel) en hausse de 2,3% à 1,35 euro au titre du trimestre écoulé, manquant de deux cents le consensus, et un EBITDA ajusté en progression de 15,4% à 1,11 milliard d'euros (+9,8% en organique). Les revenus du groupe allemand ont augmenté de 8,1% à 4,05 milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,7%, soutenue par ses activités de santé et de sciences de la vie, ainsi que l'ensemble de ses zones géographiques. Merck KGaA confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2019 de croissances organiques de 10% à 13% pour l'EBITDA ajusté et de 3 à 5% pour les revenus, ainsi que d'un BPA ajusté de l'ordre de 5,30 à 5,65 euros.

Valeurs associées MERCK XETRA -1.41%