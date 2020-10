Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : collaboration sur un test rapide du Covid Cercle Finance • 30/10/2020 à 12:34









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi qu'il allait collaborer avec Mammoth Biosciences afin d'aider l'entreprise américaine à commercialiser un test rapide à grande échelle contre le Covid-19. Aux termes de l'accord, le groupe allemand deviendra le fabricant de référence du kit 'Detectr Boost' mis au point par la société basée à San Francisco. Le système à haut rendement de Mammoth permet de traiter des prélèvements nasaux et des échantillons de salive à raison de 1500 tests par poste de travail toutes les huit heures, avec une interaction minimale avec le patient. Mammoth Biosciences a prévu de déposer auprès de l'autorité sanitaire américaine, la FDA une demande d'enregistrement pour l'approbation en urgence de son produit d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées MERCK XETRA -1.77%