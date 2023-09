Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: collaboration étendue avec la start-up Quris-AI information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - La start-up américano-israélienne Quris-AI a annoncé jeudi qu'elle allait étendre son accord de collaboration avec le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA.



Quris-AI, qui se présente comme un 'disrupteur' au sein du secteur pharmaceutique, indique que cette décision fait suite aux résultats concluants d'une étude clinique ayant évalué la fiabilité de sa plateforme dans l'évaluation de la toxicité des médicaments en comparaison à des tests in vitro et in vivo.



Il est prévu que Merck exploite désormais davantage les outils mis au point par Quris-AI en vue d'identifier de manière efficace les risques de toxicité hépatique pour toute une sélection de médicaments candidats.



Par la suite, le laboratoire allemand pourrait conclure un accord exclusif d'une durée de cinq ans, qui déclencherait alors le paiement d'un montant non communiqué à Quris.





