Merck KGaA : capacités renforcées dans les matériaux OLED Cercle Finance • 28/10/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi qu'il allait consacrer un investissement de 20 millions d'euros à l'extension de ses capacités de production de diodes électroluminescentes organiques (OLED) en Corée du Sud et en Chine. Le groupe allemand précise que l'enveloppe sera essentiellement destinée à la construction de nouveaux systèmes modulaires devant permettre de renforcer ses procédés de sublimation et de répondre à une demande croissante. Les matériaux OLED sont utilisés dans la production d'écrans de portables, de circuits intégrés, de revêtements, mais aussi dans la fabrication de certains produits de maquillage.

Valeurs associées MERCK XETRA -0.30%