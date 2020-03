Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : BPA conforme aux attentes en 2019 Cercle Finance • 05/03/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - Merck KGaA dévoile un BPA ajusté (hors exceptionnel) en hausse de 9% à 5,56 euros au titre de l'année écoulée, en ligne avec le consensus, et un EBITDA ajusté en progression de 15,4% à 4,4 milliard d'euros, soit une marge améliorée à 27,1%. En dépit d'un environnement adverse, les revenus du groupe allemand de chimie et de santé ont augmenté de 8,9% à 16,2 milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,3%, à laquelle se sont ajoutés des effets changes de 2,1% et périmètre de 1,4%. Merck KGaA proposera un dividende en hausse à 1,30 euro par action pour 2019, et table pour 2020 sur des croissances organiques 'solide' pour les revenus et 'forte' pour l'EBITDA ajusté, malgré un impact du coronavirus 'actuellement difficile à déterminer'.

