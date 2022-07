Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: bien orienté sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Merck KGaA gagne 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Francfort, soutenu par des propos positifs de Jefferies qui entame un suivi du dossier avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 205 euros.



Le broker 'voit le caractère durable de la croissance en sciences de la vie comme sous-apprécié et aidé par des investissements significatifs en capacités', et juge 'exagérées' les inquiétudes à propos du cycle des semi-conducteurs pour l'activité électronique.





