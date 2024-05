Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: baisse de 13% du BPA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Merck KGaA annonce au titre du premier trimestre de cette année un BPA ajusté en recul de 12,7% à 2,06 euros et un EBITDA ajusté de 1,5 milliard d'euros, en baisse de 5,2% en organique, pour des revenus de 5,1 milliards, en repli de 1,2% en organique.



Le groupe allemand revendique une forte performance en santé et une croissance organique solide en électronique grâce à une demande accrue de matériaux semiconducteurs, alors que les sciences de la vie ont reculé sur une base de comparaison défavorable.



Merck KGaA confirme pour 2024 ses prévisions qualitatives avec un retour à la croissance organique. Il prévoit ainsi des revenus de 20,6 à 22,1 milliards d'euros, un EBITDA ajusté de 5,7 à 6,3 milliards, ainsi qu'un BPA ajusté de 8,05 à 9,10 euros.





Valeurs associées MERCK XETRA +3.85%