Merck KGaA: acquisition de l'américain Mirus Bio

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Mirus Bio, une société américaine spécialisée dans les équipements de transfection, pour un montant de 600 millions de dollars (environ 550 millions d'euros).



Basée à Madison (Wisconsin), Mirus Bio développe et commercialise des vecteurs viraux qui sont utilisés afin d'être introduits dans le matériel génétique des cellules, un processus clé dans la mise au point des thérapies cellulaires et géniques.



Dans son communiqué, Merck KGaA indique que cette acquisition - qu'il considère comme 'stratégique' - a été réalisée auprès de Gamma Biosciences, la filiale de sciences de la vie créée par le géant américain du capital-investissement KKR.



L'opération devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre, une fois obtenues les autorisations réglementaires habituelles.





Valeurs associées MERCK XETRA +0.27%