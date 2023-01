Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: accord de licence avec PDS Biotech information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 16:50









(CercleFinance.com) - La société américaine PDS Biotechnology a annoncé mardi la signature d'un accord de licence au niveau mondial avec le groupe pharmaceutique allemand Merck, dont elle va reprendre le développement d'une molécule.



Dans un communiqué, PDS explique que ses équipes seront désormais chargées du développement, de la commercialisation et de la fabrication du M9241 (ex-NHS-IL12), un traitement expérimental des tumeurs solides.



D'après de premiers essais, M9241 favoriserait la prolifération, la puissance et la longévité des cellules T, capables de s'attaquer aux tumeurs.



Cet accord intervient alors que PDS Biotechnology a breveté un mécanisme d'action associant sa nanotechnologie Versamune à une thérapie contrôlée par l'IL-12, en vue d'inverser le processus de suppression du système immunitaire.



Aux termes de l'accord, Merck recevra un paiement initial de cinq millions de dollars, auquel pourrait s'ajouter la somme de 11 millions de dollars sous forme de paiements d'étape en fonction de la réalisation de certains objectifs.



L'atteinte d'objectifs commerciaux prédéfinis entraînerait, elle, un paiement de 105 millions de dollars, sans compte les 10% de redevances perçues sur les futures ventes du médicament éventuellement mis sur le marché.



Merck recevra en outre 378.787 actions PDS Biotech représentant une valeur de cinq millions de dollars.





