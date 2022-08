Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: accord de licence avec le chinois Biocytogen information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence avec la société de biotechnologie chinoise Biocytogen Pharmaceuticals, dont il va utiliser la plateforme visant à découvrir de nouveaux anticorps.



Aux termes de l'accord, le groupe pharmaceutique va bénéficier d'un accès total à RenMice, le programme de criblage de Biocytogen qui permet d'identifier des anticorps humains contre des cibles médicamenteuses potentielles.



Merck, qui pourra développer autant de traitements qu'il le souhaite à partir de la plateforme, sera chargé de la conception, de la fabrication et de la distribution des éventuels médicaments découlant de la collaboration.



Il est prévu, en contrepartie, que Biocytogen reçoive des paiements d'étape en fonction de l'avancée des projets.



Cet accord fait suite à une période d'évaluation initiale, précisent les deux sociétés dans un communiqué.





