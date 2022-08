Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: accord de collaboration avec Micron information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck a annoncé mercredi qu'il s'était associé au fabricant de mémoires américain Micron Technology afin de développer des technologies de fourniture de gaz plus durables destinées à l'industrie des semi-conducteurs.



Au bout d'une année de collaboration, Micron est actuellement en train de tester un gaz fluoré pour l'électronique 'à faible potentiel de réchauffement de la planète' mis au point par les chercheurs de Merck.



La prochaine étape va consister à valider ce procédé en vue de remplacer, de manière définitive, les gaz fluorés à haut potentiel de réchauffement de la planète aujourd'hui utilisés par les fabricants de puces.





Valeurs associées MERCK XETRA +0.19%