Merck KGaA : accord de collaboration avec Metabolon

(CercleFinance.com) - La société américaine de sciences de la vie Metabolon a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration sur plusieurs années avec le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA. Aux termes du partenariat, Metabolon réalisera pour Merck des études de phénotypage métabolique devant permettre de mieux comprendre les mécanismes des biomarqueurs et des voies biochimiques utilisés dans le cadre des projets de médicaments en cours de développement chez le laboratoire de Darmstadt. Ces informations devraient faciliter la prise de décision et la découverte de nouvelles molécules, assure Metabolon dans son communiqué.

