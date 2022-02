Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: accord d'option de licence avec Quris information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - Quris, un spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie biopharmaceutique, a annoncé jeudi la signature d'un accord d'option de licence exclusif avec l'allemand Merck KGaA.



Aux termes de l'accord, Merck KGaA disposera d'une option lui permettant d'avoir recours pendant cinq ans à 'BioAI', la plateforme prédictive développée par l'entreprise américano-israélienne afin d'évaluer l'innocuité d'un médicament.



Dans le détail, Merck KGaA comparera les conclusions issues de la plateforme avec ses propres données collectées 'in vitro' et 'in vivo', notamment en vue de mesurer la toxicité sur le foie de ses médicaments candidats.



L'objectif consistera surtout à se focaliser sur les outils permettant d'identifier les risques que les études précliniques échouent souvent à prédire, explique Quris dans un communiqué.





Valeurs associées MERCK XETRA -1.33%