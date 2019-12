Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : accord avec les autorités canadiennes Cercle Finance • 10/12/2019 à 17:14









(CercleFinance.com) - EMD Serono, l'unité biopharmaceutique de Merck en Allemagne, a conclu un accord avec les autorités de réglementation canadiennes sur les modalités de remboursement public de son médicament pour la sclérose en plaques Mavenclad. Serono a terminé les négociations avec l'Alliance pharmaceutique canadienne (APC), en signant une lettre d'intention, ce qui facilitera le travail avec les autorités pour mettre en oeuvre le financement public de Mavenclad pour les patients admissibles. Mavenclad est actuellement remboursé par la plupart des régimes privés d'assurance, car le Canada a l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde. Mavenclad a été approuvé par Health Canada en 2017 comme monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques rémittente-récurrente (SEP-RR).

Valeurs associées MERCK XETRA +0.10%