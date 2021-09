Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : accord avec Biocorp dans l'hormone de croissance information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Biocorp annonce la signature avec Merck KGaA, d'un accord portant sur le développement d'une version spécifique de Mallya afin de surveiller l'observance par les patients (enfants et adolescents) du traitement dans le domaine de l'hormone de croissance humaine. Premier dispositif médical de sa catégorie à recevoir le marquage CE, Mallya est un dispositif médical pour stylos injecteurs qui recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une app via Bluetooth. Biocorp recevra de Merck trois millions d'euros pour ce développement, et percevra des revenus supplémentaires issus des ventes à venir. Une fois le développement finalisé, l'objectif est de commercialiser le produit à l'échelle mondiale.

