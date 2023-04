Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA : 300 millions d'euros investis aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Merck KGaA a dévoilé mercredi un plan d'investissement de l'ordre de 300 millions d'euros pour son site américain de Hometown (Pennsylvanie), spécialisé dans les semi-conducteurs.



Le projet vise à accroître ses capacités dans les gaz spéciaux, destinés aux processus de production de semi-conducteurs, mais aussi à soutenir le développement de ses activités de solutions pour les puces, l'un de ses trois principaux moteurs de croissance.



'Malgré la prudence qui entoure la nature cyclique du secteur à court terme, la demande pour les matériaux de semi-conducteurs reste très prometteuse sur le long terme', a souligné Kai Beckmann, le directeur de la branche d'électronique du groupe.



Avec au moins 68 nouveaux emplois à la clé, ce projet d'extension vise notamment à répondre à une demande croissante en provenance d'Asie.



L'investissement s'inscrit dans le cadre du programme 'Level Up', qui prévoit de consacrer une enveloppe de plus de trois milliards d'euros aux métiers liés à l'électronique d'ici à 2025.





