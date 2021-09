Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Keytruda se démarque dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 16:56









(CercleFinance.com) - Merck a publié hier les résultats définitifs d'un essai de phase III évaluant la Keytruda associé à une chimiothérapie (par paclitaxel, nab-paclitaxel ou gemcitabine/carboplatine) dans le cadre du traitement de première intention des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique triple négatif (mTNBC) Les données révèlent que ce schéma thérapeutique (Keytruda + chimiothérapie) a réduit le risque de décès de 27% chez les patientes atteintes de mTNBC par rapport à la chimiothérapie seule. Merck constate une augmentation de 6,9 mois de la survie globale médiane par rapport à la chimiothérapie seule. Autre élément positif: l'augmentation de la survie globale a été constatée quel que soit le choix de chimiothérapie. Ainsi, alors que le mTNBC présente 'le pire pronostic de survie parmi les sous-types de cancer du sein', le Dr Hope Rugo, du Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center de l'Université de Californie à San Francisco (UCSF), s'est dite 'très encouragée' par ces nouvelles données.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.15% MERCK NYSE +0.78%