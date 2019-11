Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Keytruda obtient une approbation de l'UE Cercle Finance • 20/11/2019 à 15:45









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que son médicament phare contre le cancer, Keytruda, avait été approuvé par les régulateurs européens de la santé pour traiter le cancer de la tête et du cou. Le médicament d'immunothérapie a été approuvé par la Commission européenne pour une utilisation en monothérapie ou en association avec une chimiothérapie, dans le traitement des patients atteints d'un carcinome épidermoïde récidivant métastatique ou non résécable, a annoncé le fabricant américain de médicaments. Le cancer de la tête et du cou décrit un certain nombre de tumeurs différentes qui se développent dans ou autour de la gorge, du larynx, du nez, des sinus et de la bouche. La plupart d'entre eux sont des carcinomes épidermoïdes.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +2.12% MERCK NYSE +0.57%