Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Keytruda obtient un statut prioritaire de la FDA Cercle Finance • 09/07/2020 à 14:37









(CercleFinance.com) - Merck a déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait accepté sa demande pour une utilisation accrue de son médicament anticancéreux à succès Keytruda, lui accordant un examen prioritaire. L'application est destinée au traitement de deuxième ligne des patients atteints d'un lymphome hodgkinien classique en rechute ou réfractaire, un type de lymphome qui se développe dans les globules blancs du système immunitaire. Le lymphome hodgkinien typique représente plus de 90% des cas de lymphome hodgkinien, ce qui affecte environ 7 400 patients par an aux États-Unis. La FDA a fixé une date d'action cible au 30 octobre.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.16% MERCK NYSE 0.00%