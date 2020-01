Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Keytruda obtient des résultats mitigés dans un essai Cercle Finance • 07/01/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Le médicament anticancéreux de Merck a produit des résultats mitigés lors d'un essai clinique de stade avancé, a annoncé le groupe. Dans son essai de phase 3 le plus récent, l'immunothérapie de Merck en combinaison avec la chimiothérapie a atteint l'un de ses deux principaux critères de survie sans progression dans le traitement de première ligne des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à stade étendu, une forme très agressive de la maladie. Bien qu'il y ait également eu une amélioration de la survie globale par rapport à la chimiothérapie seule, l'essai n'a pas atteint une signification statistique, a déclaré Merck. Merck poursuit actuellement des études dans plusieurs stades de cancer du poumon, avec plus de 10 000 patients inscrits.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.95% MERCK NYSE +0.44%