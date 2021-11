Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Keytruda autorisé aux USA dans le carcinome rénal information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé l'utilisation de son immunothérapie Keytruda dans le traitement post-chirurgical du carcinome rénal. L'autorisation de l'agence américaine de la santé concerne le traitement des patients présentant un risque élevé de récurrence de la maladie après une néphrectomie. Merck explique que le feu vert de la FDA intervient après une étude de phase 3 qui a permis de démontrer que son médicament immuno-oncologique avait réduit de 32% le risque de retour de la maladie ou de décès par rapport au placebo.

