Merck : Keytruda approuvé par l'UE dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé Merck à mettre sur le marché son immunothérapie Keytruda dans le traitement du cancer du sein dit 'triple négatif', a annoncé vendredi le laboratoire américain. Selon une étude de phase III, Keytruda associé à une chimiothérapie a permis de réduire le risque de décès de 27% et le risque de progression de la maladie de 34% chez les patients atteints de cette forme particulièrement agressive de cancer. Il s'agit de la première autorisation obtenue par Keytruda en Europe dans le cancer du sein.

