Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : Keytruda a échoué à un essai du cancer de la vessie Cercle Finance • 10/06/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé ce matin que son médicament contre le cancer Keytruda n'avait pas atteint ses principaux critères d'évaluation pour les patients atteints d'un cancer de la vessie lors d'un essai clinique de stade avancé. L'immunothérapie de Merck pour le traitement de première ligne des patients atteints d'un carcinome urothélial avancé ou métastatique n'a pas atteint ses deux critères principaux primaires de survie globale ou de survie sans progression par rapport à la chimiothérapie, a déclaré le fabricant américain de médicaments dans un communiqué. Keytruda - qui renforce la capacité du système immunitaire du corps à détecter et combattre les cellules tumorales - a été approuvé dans de nombreuses indications allant du cancer du poumon non à petites cellules au lymphome hodgkinien classique.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +3.04% MERCK NYSE -0.75%