Merck: Jefferies relève sa cible après l'acquisition de Verona

Jefferies relève son objectif de cours Merck de 138 à 141 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat, après l'annonce du rachat de Verona pour environ 10 milliards de dollars.



Le broker estime que cette opération est créatrice de valeur pour Merck, avec un impact positif sur la valorisation estimé à environ 3 dollars par action. Le broker souligne que cet achat permet également à Merck de diversifier ses revenus face à l'échéance des brevets de Keytruda à court terme.



' Même dans notre scénario pessimiste ('bear case'), nous voyons l'opération créatrice de valeur (NPV positif) à 2 dollars par action, avec une perte d'exclusivité dès 2031 et une entrée immédiate des génériques ', indique l'analyste.



' Notre scénario de base ('base case') table sur un impact positif de 3 dollars par action, en supposant une perte d'exclusivité en 2035 et un lancement rapide dans la BPCO générant environ 3,4 milliards de dollars de ventes ajustées au risque pour Ohtuvayre à partir de 2030 ', conclut la note.



















