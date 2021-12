Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : investit 150 M$ pour la santé maternelle information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 150 millions de dollars via 'Merck for Mothers' afin de soutenir les initiatives visant à créer un monde où aucune femme ne mourrait en donnant la vie. À ce jour, les programmes soutenus par 'Merck for Mothers' promouvant des soins sûrs, de haute qualité et respectueux ont touché 13,1 millions de femmes. Le nouvel engagement vise à soutenir les programmes qui fournissent des services essentiels de santé maternelle et reproductive afin d'atteindre 25 millions de femmes d'ici 2025.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -1.38% MERCK NYSE -1.89%