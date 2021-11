Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : interruption d'un essai dans le VIH information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique américain Merck a annoncé jeudi soir l'interruption d'un essai clinique concernant une bithérapie contre le VIH après avoir constaté une fragilisation du système immunitaire des participations. Le laboratoire explique qu'une baisse du nombre des lymphocytes, des leucocytes et cellules CD4+ - considérés comme les bras armés des défenses immunitaires d'un patient - a été observée chez les personnes ayant suivi un traitement à partir de MK-8507 et islatravir, deux molécules expérimentales. A la suite d'une recommandation du comité indépendant en charge du suivi de l'étude, Merck a décidé d'interrompre l'étude, tout en continuant à suivre ses participants. Malgré cette déconvenue, le groupe se dit toujours 'confiant' dans le profil d'islatravir.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +0.41% MERCK NYSE +0.52%