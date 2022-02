Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: hausse de 84% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Merck publie un BPA ajusté en croissance de 84% à 1,80 dollar au titre du dernier trimestre 2021, pour des revenus en hausse de 24% à 13,5 milliards de dollars (+23% à taux de changes constants), hausse tirée notamment par ses franchises Keytruda et Gardasil.



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2021 un BPA ajusté de 6,02 dollars pour des revenus de 48,7 milliards, il prévoit pour l'année qui commence, des fourchettes-cibles allant respectivement de 7,12 à 7,27 dollars et de 56,1 à 57,6 milliards.



'Nous entrons en 2022 avec une forte dynamique et avançons rapidement pour apporter des innovations répondant à des besoins insatisfaits critiques', commente Robert M Davis, le directeur général du laboratoire pharmaceutique.





