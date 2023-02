Merck: hausse de 22% des ventes sur l'année 2022 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 12:58

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales se sont élevées à 13,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, en croissance de 2% par rapport au quatrième trimestre 2021. La croissance hors effet de change a été de 8%.



Les ventes mondiales pour l'ensemble de l'année 2022 se sont élevées à 59,3 milliards de dollars, en hausse de 22% par rapport à l'exercice 2021. La croissance hors LAGEVRIO a été de 12%. La croissance hors LAGEVRIO et l'impact des taux de change a été de 15%.



Le bénéfice par action (BPA) selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) est de 1,18 $ pour le quatrième trimestre et de 5,71 $ pour l'exercice 2022. Le BPA non-GAAP est de 1,62 $ pour le quatrième trimestre et de 7,48 $ pour l'ensemble de l'année 2022.



Au sujet des perspectives financières 2023, le groupe prévoit que les ventes mondiales pour l'ensemble de l'année 2023 se situeront entre 57,2 milliards de dollars et 58,7 milliards de dollars.



Le groupe s'attend également à ce que le BPA PCGR pour l'ensemble de l'année 2023 se situe entre 5,86 $ et 6,01 $ et s'attend à ce que le BPA non-GAAP se situe entre 6,80 $ et 6,95 $.