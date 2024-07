Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: finalise l'acquisition de EyeBio information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 15:03









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Eyebiotech Limited (EyeBio), une société de biotechnologie ophtalmologique au stade clinique, qui, ce faisant, devient une nouvelle filiale en propriété exclusive de Merck.



L'acquisition d'EyeBio au pipeline de Merck pourrait offrir à terme de nouvelles opportunités pour le traitement de certaines maladies de la rétine ', explique en substance le Dr Dean Y. Li, président des Laboratoires de recherche Merck.



' Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe EyeBio et sommes impatients de travailler ensemble pour faire progresser Restoret pour les patients qui en ont besoin ', a-t-il ajouté.



Le principal candidat d'EyeBio, Restoret (EYE103), est un anticorps tri-spécifique tétravalent expérimental, destiné aux patients atteints d'oedème maculaire diabétique (OMD) et de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (NVAMD).



Sur la base des résultats positifs d'une étude ouverte de phase 1b/2a, Restoret devrait passer à un essai pivot de phase 2b/3 pour évaluer son potentiel pour le traitement des patients atteints d'OMD au cours du second semestre 2024.







