Merck: fin de l'accord de distribution avec Nabriva information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Nabriva Therapeutics a annoncé lundi que l'accord de distribution qui lui permettait de commercialiser Sivextro, une nouvelle classe d'antibiotique de Merck, prendrait fin le 30 juin prochain.



La société biopharmaceutique précise que l'accord de promotion, de distribution et de commercialisation pour les Etats-Unis qu'il avait conclu avec le géant américain de la santé autour de Sivextro en 2020 a été transformé en simple accord de licence sans exclusivité.



Approuvé aux Etats-Unis depuis 2014, Sivextro est un nouvel antibiotique à prescription hospitalière destiné au traitement des infections bactériennes aiguës de la peau et des tissus mous chez les adultes tels que les abcès cutanés ou les infections secondaires à un traumatisme tel qu'une morsure.



Dans un avis financier, Nabriva explique qu'elle ne compte plus assurer la promotion du produit, mais prévoit d'en assurer la distribution aux grossistes jusqu'à la fin du mois de juin.



Après cette date, l'entreprise n'en assurera plus la commercialisation.





