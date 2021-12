Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : feu vert de la FDA dans le traitement du mélanome information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé son immunothérapie Keytruda pour les patients atteints d'un mélanome. Le feu vert de l'autorité sanitaire américaine concerne le traitement post-opératoire des adultes et enfants de plus de 12 ans atteints d'un cancer de la peau de stade IIB ou IIC après ablation de leur tumeur, précise le laboratoire américain dans un communiqué. Dans le cadre d'essais cliniques de phase 3, l'administration du Keytruda s'était traduit par une baisse du risque de récurrence de la maladie ou de décès de 35% par rapport au placebo, rappelle le groupe pharmaceutique.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris -0.17% MERCK NYSE -0.40%