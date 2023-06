Merck: feu vert de la FDA dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 15:00

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Merck ont annoncé que la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé le Lynparza en association avec l'abiratérone et la prednisone ou la prednisolone pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) et avec mutation BRCA (BRCAm).



Aux États-Unis, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes, et malgré une augmentation du nombre de traitements disponibles pour les patients atteints de mCRPC, la survie à cinq ans reste faible, souligne le laboratoire.



Par ailleurs, environ 10 % des patients atteints de mCRPC auront des mutations BRCA, qui sont associées à un mauvais pronostic et à de moins bons résultats.



'Les résultats de [de l'essai] ont montré que la thérapie incluant Lynparza a démontré un bénéfice cliniquement significatif remarquable qui devrait rapidement être considéré comme le traitement de référence pour les patients atteints de BRCAm mCRPC ', a commenté Andrew Armstrong, du Duke Cancer Institute, Durham, N.C. et chercheur de l'essai.