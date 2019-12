Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck : feu vert de la FDA à un vaccin contre Ebola Cercle Finance • 20/12/2019 à 12:58









(CercleFinance.com) - Merck indique que la FDA (Food and Drug Administration) a approuvé son Ervebo, premier vaccin pour la prévention du virus Ebola, alors que les autorités américaines souhaitent combattre la maladie en Afrique, notamment en République Démocratique du Congo. Transmis par contact direct avec le sang, les fluides corporels et les tissus de personnes ou animaux sauvages infectés, Ebola provoque des symptômes comme les fièvres, fatigues, douleurs musculaires, suivis de vomissements, diarrhée et saignements.

Valeurs associées MERCK Euronext Paris +1.99% MERCK NYSE +0.32%