Merck: feu vert dans le cancer du sein triple négatif

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé son immunothérapie-vedette Keytruda dans le traitement du cancer du sein dit 'triple négatif'.



Le groupe biopharmaceutique américain précise que Bruxelles s'est fondée sur les résultats d'une étude clinique de phase 3 ayant montré que cet anticorps associé à une chimiothérapie réduisait le risque de décès de 37% par rapport à une chimiothérapie seule.



Le feu vert de la commission concerne le traitement post-opératoire des patients adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif précoce ou avancé, un type de cancer présentant un risque élevé de récidive.





